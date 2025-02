Ranieri: “La squadra ha dato tutto. Nulla da rimproverare ai ragazzi. Complimenti al Milan”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “C’è da fare innanzitutto i complimenti al Milan, da centrocampo in avanti sono veramente bravi. Noi l’abbiamo tentate tutte, nella seconda parte del primo tempo siamo usciti: era il momento caldo per fare gol e invece l’abbiamo preso. Il rimpianto può esserci su quei 10 centimetri di fuorigioco, poteva riaprirsi la partita. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto”.

Adesso focus sul campionato: “Stiamo calmi e andiamo avanti, ricordiamo quando ho preso la squadra. Curioso di vedere la squadra come reagisce, il Venezia lotta e ci crede fino in fondo. Chiedo alla squadra di lottare con spirito”.

Vuole lasciare la squadra in Europa? “Vogliamo lasciare tutto, ma soprattutto consapevolezza che stiamo facendo il massimo. Fino a domenica, eravamo la quarta squadra del campionato da quando ci sono io. I ragazzi credono in quello che stanno facendo, questa è per me la cosa più importante”.

Troppo lenti stasera? “Condivido, ma un conto è dire e l’altro è fare. Dobbiamo lavorare, anche per i ragazzi non è facile con 3 allenatori in un campionato. devo ringraziarli, cercano sempre di dare il massimo. Abbiamo sbagliato qualche palla e altre piccole cose, che hanno permesso al Milan di fare una grande partita e a noi di non riprenderla”.

Cosa vi siete detti con Conceicao? “Gli ho fatto i complimenti, non ho problemi a dare onore agli avversari”.

Cosa ha chiesto a Shomurodov? “Avevo chiesto quello che ha fatto contro il Napoli. Lui e Dybala dovevano stare compatti con i centrocampisti. Magari lui aveva speso tanto contro il Napoli, pur giocando una buona partita non ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. Ci sta di prendere ripartenze da questo Milan, nel secondo tempo ne abbiamo prese anche più di una”.

Foto: Instagram Roma