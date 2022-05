Ranieri: “La Roma ha il 55% di possibilità di eliminare il Leicester, ci sarà l’effetto Olimpico”

Raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, Claudio Ranieri ha parlato della sfida di ritorno tra Roma e Leicester: “Se tiferò Roma? Ma che me lo chiede? Il rapporto col Leicester è stato un fatto professionale, il tifo invece mi ricollega al bambino che sono stato. Non posso tradirlo. Andrò allo stadio, e mi ricorderà i tempi che andavo in Curva. Quante chance ha la Roma di passare il turno? Direi il 55%, perché stavolta c’è l’effetto Olimpico. È bello rivederlo pieno e faccio i complimenti alla società per la politica dei prezzi.

La troppa euforia potrebbe essere un rischio? No, se in panchina hai Mourinho, che ho ringraziato per le belle parole che mi hadedicato all’andata. José lo ha già detto: “I tifosi devono usare il cuore, noi la testa”. Ha ragione. Comunque il Leicester in trasferta è meno efficace. Credo che sia agli ultimi posto come rendimento. Se la loro stagione non è stata all’altezza delle aspettative, è proprio per ciò che hanno fatto fuori casa“.

Foto: Twitter Roma