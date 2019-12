Ranieri: “La priorità è il campionato, domani con il Cagliari farò turnover”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della seconda trasferta a Cagliari in quattro giorni, dove domani sera affronterà la squadra di Maran nei sedicesimi di Coppa Italia. Queste le parole dell’allenatore blucerchiato: “Il Cagliari sta attraversando un momento di fulgore, contro di noi ha fatto cose che in altri momenti non gli sarebbero riuscite. La gara di Coppa Italia in questo momento di classifica è importante, ma per noi conta di più il campionato. Perciò darò spazio a quei ragazzi che meriterebbero di giocare ma non trovano spazio. La rotazione mi servirà a valutare bene contro un avversario come il Cagliari con quale personalità si muovono questi giocatori meno impegnati. Al tempo stesso, potrò far recuperare quei ragazzi che hanno bisogno di farlo”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria