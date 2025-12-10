Ranieri: “La fiducia nel mister è massima. Stiamo soffrendo e non vediamo l’ora di tornare in campo col sorriso”

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

“Come uscire da questa situazione? Noi siamo consapevoli della situazione e gli alibi sono finiti. Serve coraggio, personalità e unione per affrontare queste partite. Noi giocatori siamo i primi responsabili: proviamo a dare il massimo ma i risultati non arrivano. La fiducia nel mister è massima. Paura? Se siamo in questa classifica forse c’è più di un motivo, e tra questi c’è l’insicurezza dettata dal momento. Sono però sicuro che i confronti che abbiamo avuto ci porteranno a fare partite vere. Come abbiamo fatto a passare da sesti a ultimi? Trovare una risposta è difficile, altrimenti non ci troveremo in questa situazione. Quello che posso dire è che siamo consapevoli del momento. C’è tanta paura, insicurezza, io in primis dopo la prima cosa storta mi demoralizzavo, ma adesso è arrivato il momento di reagire. Il Mister ci sta dando una mano e siamo uniti per risollevarci. Stiamo soffrendo e non vediamo l’ora di tornare in campo col sorriso”.

Foto: Instagram Fiorentina