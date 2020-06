Ranieri: “La classifica non mi preoccupa, per ora siamo fuori dalla zona pericolosa”

Intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha commentato la lotta salvezza: “Preoccupa la classifica precaria? Nient’affatto. Semmai vedo consapevolezza, la stessa che ci accompagna dal primo giorno in cui sono arrivato qui. E poi, è passato un altro turno e nulla è cambiato. Quindi non va poi così male. Siamo ancora fuori dalla zona pericolosa, ma c’è sempre un’onda che ci può sommergere. Sappiamo cosa ci aspetta e come fare per venirne fuori. La condizione fisica è eccellente, la squadra sta facendo un bel pressing. Il Bologna spinge tanto, l’ho visto giocare contro la Roma. Ma con il passare dei giorni, saremo sempre più rodati.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UC Sampdria