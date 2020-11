Ranieri: “Keita sta salendo di condizione, dategli tempo. L’obiettivo resta la salvezza”

Dopo il pareggio nel derby il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato così ai microfoni di Sky:

“Facce un po’ cupe a fine partita? Io chiedo sempre il massimo ai miei ragazzi e quindi c’era un po’ di delusione per non essere riusciti a vincere, ma è importante aver continuato la striscia positiva di risultati.

L’anno scorso siamo stati un anno sott’acqua, eravamo ultimi in classifica e poi post lockdown siamo riusciti a salvarci con una manciata di giornate d’anticipo, dunque l’obiettivo rimane il raggiungimento dei 40 punti salvezza il prima possibile.

Keita insieme a Quagliarella? Certo che c’è l’idea di farli giocare insieme, lui giocare anche sulla fascia come faceva anni fa alla Lazio, è arrivato da poco e piano piano sta salendo di condizione, lo stesso discorso vale per Candreva e Adrien Silva, cercherò di riportarli al loro livello massimo ma ci vuole tempo”.