Ranieri: “Kanté? Per l’Inter sarebbe un grande colpo”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha commentato così l’eventualità che Kanté diventi un giocatore dell’Inter, giocatore che l’attuale allenatore della Sampdoria ha allenato al Leicester: “Sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione”

Foto: sito ufficiale Sampdoria