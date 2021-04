Ranieri: “Io non sono un arbitro, quindi è meglio che stia zitto”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato nel post partita di Sampdoria-Napoli. Un Ranieri un po’ polemico contro le decisioni dell’arbitro, in particolare per il gol di Thorsby non concesso: “Thorsby non butta giù Koulibaly, ma è Keita che commette fallo su Ospina. Sul secondo gol se il giocatore con un’ancata sposta un altro, io in allenamento fischio fallo. Ma io non sono arbitro”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria