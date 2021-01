Ranieri: “Inter-Juve? La vedrò in tv, ma preferisco la panchina della Samp”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato a DAZN il successo sull’Udinese, non è mancata una domanda su Inter-Juventus, big match del diciottesimo turno di Serie A: “Era una partita importantissima dove cercavamo di essere giudiziosi, sapevamo che l’Udinese avrebbe attaccato in contropiede e ci avrebbe creato problemi e così è stato”.



Siete nella parte sinistra della classifica.

“Noi abbiamo fatto delle ottime partite e poi ci sono stati dei blackout incredibili. Il mio lavoro è rendere questa squadra continua nei risultati e nel gioco. Adesso che sono arrivate queste punte, come Keita che non giocava da tanto, Gabbiadini che non c’è stato per tutto il girone d’andata, eravamo un po’ deficitari ma i gol li facevamo. Purtroppo ne prendiamo tanti e questo non mi piace essendo io un italiano vecchio stampo”.

Inter-Juventus di domani?

“La vedo in televisione, tranquillo. Sentirò i vostri commenti alla tv. Se dovessi scegliere una panchina delle due? Scelgo la Sampdoria, si sta troppo bene. Se dovessi prendere un giocatore dei 22 in campo scelgo Chiellini”.

Foto: sito Samp