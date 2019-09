Ranieri: “Inter e Juve daranno vita a un gran duello. Brutto epilogo con la Roma per Totti e De Rossi”

Quando manca solo l’ultimo posticipo a chiudere la sesta giornata di Serie A, Claudio Ranieri ha parlato di sé e del campionato sviscerando alcuni dei suoi temi più caldi ai microfoni di Radio Rai: “Uno si riposa, poi quando vieni chiamato cambia la tua vita. Io sono contento della carriera che sto facendo, va bene così. Ormai mi sento un allenatore europeo, quindi non importa se la chiamata arriva dall’Italia o dall’estero: l’importante è che ci sia un buon progetto. Al Milan vorrei che Giampaolo potesse continuare a far vedere le sue qualità. Lo stimo tantissimo e mi auguro riesca a trovare le situazioni idonee per la squadra. Non è facile però, perché ci sono molti giovani che vanno guidati. La Juve sta sempre lì, ma adesso ci sono altre squadre che stanno lottando. Conte sta facendo il suo solito grande lavoro all’Inter, l’Atalanta si sta confermando e c’è anche il Napoli nonostante la sconfitta col Cagliari. Inter e Juve daranno vita a un gran duello e mi auguro che anche il Napoli si rimetta in carreggiata. Alla Roma mi sembra che Fonseca stia facendo un buon lavoro, si sta facendo capire dai giocatori. Mi sembra molto intelligente, ha capito le difficoltà della squadra, ora iniziano a prendere meno palloni filtranti, coprono meglio la profondità… Mi sembra che la sua filosofia sta venendo fuori, leggendo i giornali vedo che i giocatori sono molto contenti. È stata una scelta positiva. Il mio addio era già concordato dall’inizio, dalla firma sapevo che sarebbe stata soltanto una prova a gettone e che a fine anno sarei andato via. Per me non è stato un epilogo brutto, lo è stato sicuramente per De Rossi e Totti“.

Foto: twitter Roma