Ranieri: “Il rigore a Bergamo? Resto della mia idea. Il VAR ha un protocollo”

16/05/2025 | 13:33:19

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Il rigore a Bergamo? Resto della mia idea. Io non sto giudicando se era rigore o non era rigore io parlo di uniformità di intenti. Il protocollo VAR. Chiaro ed evidente errore: ci sono stati sia nel nostro campionato di quest’anno in Italia, sia in Champions League alcuni errori molto simili. E il VAR non è intervenuto. Io solo questo dico. Anche per regolarmi sul cosa dire a miei giocatori. Poi il presidente difende il proprio operato, dei suoi. Anch’io farei lo stesso con i miei giocatori. Poi in forma privata gli dico quello che penso. Io non discuto se era o non era rigore. Io discuto quando è chiaro ed evidente. Perché quello che è successo a noi, è successo in altre occasioni. In Italia in questo campionato e in Champions League. E il VAR non è intervenuto. E allora è per sapere”.

Foto: sito Roma