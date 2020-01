Esclusiva: Ranieri, il Pordenone spinge. Ma si inserisce il Perugia

Il Pordenone è molto attivo sul mercato. Adam Chrzanowski, difensore polacco classe ‘99, del Lechia Gdansk, è un investimento per il futuro. Ma il club neroverde spinge per Luca Ranieri, in uscita dalla Fiorentina, per il quale va registrato l’inserimento del Perugia. Per l’attacco, un posto di rilievo sulla lista del Pordenone ce l’ha sempre Stefano Moreo, dopo i contatti dei giorni scorsi.

