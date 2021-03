Ranieri: “Il pareggio è giusto. Gabbiadini? Il suo sinistro è un pennello”

Claudio Ranieri ha commentato a Sky il pareggio tra Samp e Cagliari. “Il pareggio è giusto, ma avevamo il pallone noi da quando è stato prolungato il recupero, resta il rammarico. La Samp meglio nel secondo tempo, nel primo tempo il Cagliari aveva la superiorità e ci portava sempre a spasso. Hanno avuto diverse occasioni, non riuscivamo a creare le situazioni di pericolo. Nella ripresa bene, abbiamo spinto di più, li abbiamo chiusi nella loro metà campo anche se in contropiede sono pericolosi. Abbiamo preso gol proprio alla fine, ma è giusto così. Gabbiadini? Professionista esemplare, purtroppo si è fatto male, è stato operato, adesso è quasi pronto. In allenamento gli dicevo di tirare in porta e la porta la prendeva. E’ un ragazzo generoso che sa fare la punta e la mezza punta, mi garantisce ampie soluzioni. Manolo avrebbe meritato una carriera diversa, il suo sinistro è un pennello”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria