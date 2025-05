Ranieri: “Il nuovo allenatore non dipendeva dall’Europa. Lo annuncerà il presidente”

25/05/2025 | 23:33:56

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino vinta per 2-0. Ecco le sue parole: “Quando il presidente lo vorrà dire, mi sembra giusto che lo dica lui. Lui è il presidente e lui deve dire chi allenerà la Roma il prossimo anno, non dipendeva dalla Champions o dall’Europa League. Ho sempre detto che dovevamo lottare fino all’ultimo secondo per poi vedere cosa abbiamo fatto. Non siamo andati in Champions League e questo mi dispiace per i tifosi, complimenti alla Juventus, però abbiamo dato tutto, per cui quando si da tutto si esce dal campo soddisfatti”.

Foto: Instagram Roma