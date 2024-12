Ranieri: “Il mese di dicembre ci dirà chi saremo. Dovbyk? Non so se recupera”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Pellegrini si sta allenando bene ed è molto importante per me. Deve continuare così. Dybala l’intensità no, è un giocatore di qualità per cui riesce a soddisfare il volere dell’allenatore e della squadra. Ora inizia il Campionato. Dicembre ci dirà chi siamo. Il Lecce è una squadra abituata a non mollare mai. Ha vinto a Venezia, ha pareggiato con la Juve. Ha giocatori validi e il nuovo allenatore è carico e noi dobbiamo essere determinati. Ogni palla sarà importante”.

Che Roma deve essere? “Io voglio una squadra che va in campo senza conoscere il nome dell’avversario. Una Roma determinata ogni volta. C’è un pallone va conquistato. Dobbiamo essere bravi contro una squadra che sa quello che vuole. Ha buoni giocatori e dobbiamo fare bene. Non dobbiamo vedere una squadra come il Lecce e sottovalutarla. Dicembre ci dirà la Roma chi è e che cosa vuole fare”.

Su Pellegrini: “Lorenzo è un giocatore splendido da metà campo in avanti. Si allenano tutti insieme perchè io possa avere la possibilità di scegliere poi chi sta meglio o chi vedo meglio. Non l’ho messo perchè avevo bisogno di un giocatore box to box. Lorenzo ha tante qualità, ha corsa, passaggi gol. E ripeto, lo vedo valido da metà campo in avanti”.

Dicembre. Mese della verità. Ha visto in tutta la rosa quell’intensità che lei richiede? “L’intensità per quanto visto in campo è quella giusta. Quella che io voglio. Negli allenamenti quando dobbiamo spingere, loro rispondono bene. Non è facile quando dico che hanno cambiato tre, quattro allenatori. I giocatori sono delle spugne ma non sono dei computer. C’è chi reagisce subito e chi no. Per me come ti alleni, giochi. Piano piano riusciranno a fare quello che chiedo. Dicembre, il mese della verità”.

Su Dovbyk? “Il ragazzo, tranne la fase di attacco, ha fatto una lotta greco romana contro il suo marcatore lunedì, e lui è riuscito a far tanto per le condizioni in cui versa. Ad oggi è influenzato. E’ riuscito a giocare contro l’Atalanta ma non so se riuscirò ad averlo contro il Lecce. Non sta bene. Non so come starà domani”.

Deve lottare per salvarsi questa squadra? “La classifica è lo stato attuale delle squadre. Lottiamo per uscire dalla bassa classifica. Io sono abituato a stare sia si qua che di là . Bisogna lottare sempre. Ho detto dicembre ci dirà molto. Che dobbiamo fare? Io sono convinto che i miei giocatori risponderanno ai miei segnali”.

Come stanno Hummels e Cristante? Come sta Hermoso? Cosa si aspetta da Mancini? “Credo che il calcio sia una materia in continua evoluzione. Quello che fa Mancini a destra lo fa Ndicka a sinistra. Angelino è tornato a giocare a 3 perchè marcando Samarzdic era l’unica opzione. Tutto può accadere in una partita. Hummels si è allenato, tutto bene, così anche Hermoso. Cristante, ha la caviglia viola. Vediamo cosa farà domani. Se si allena o no”.

Le Fee? “Le Fee è un giocatore di ottima qualità. Lo vedo dalla metà campo in avanti. Lui è un play ha le qualità e ci darà una mano lungo il campionato”.

Quanto è importante l’impegno che la squadra ci sta mettendo? “Importante e basilare. Devono mettere tutto in campo. Non devono sbagliare per quanto riguarda l’impegno. Devono lottare fino all’ultimo secondo. Loro devono uscire dal campo e dire ho dato tutto me stesso. Loro devono dare sempre il massimo. Devono dare sempre il 100%. Questo per me è importante”.

Foto: twitter Roma