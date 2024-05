Ranieri: “Il Lecce sarà un avversario difficile. Ora dobbiamo dare il nostro meglio”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, intervenuto oggi in conferenza stampa, a due gironi dal match che i sardi giocheranno contro il Lecce, ha presentato con le seguenti dichiarazioni lo scontro diretto con i salentini:

Qual è la situazione degli infortunati? “Stanno recuperando. Alcuni hanno ripreso solo oggi, domani vedrò. Nandez, Dossena ed Oristanio stanno un pochino meglio, Mina un po’ meno. Cosa ha lasciato Genova? E’ stata una doccia gelata. Ci voleva, perché dopo una serie di partite belle, l’avversario ci ha mangiati. Contro il Lecce sarà una gara stile Verona, avversario molto difficile da affrontare”.

Cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta di Genova? “Che si può perdere, ma è il momento di dare il nostro meglio, perché manca poco alla fine. Mina? Ci è mancato tanto”.

Petagna sta recuperando? “Si, anche Pavoletti. Pure Mancosu sta ricominciando a correre. Sono tutti flash positivi”.

In che senso la gara è simile a quella giocata contro il Verona? “Ci sono avversari che giocano in maniera determinata. Il Lecce ha vinto più duelli individuali in Serie A. E’ una squadra intraprendente. Ci saranno difficoltà, e cercherà di vincere, così come è stato contro il Verona”.

Cosa è cambiato da D’Aversa a Gotti a livello tattico? “Ora giocano con il 4-4-2, prima con tre punte. I giocatori si aiutano l’un l’altro, e Gotti ha dato serenità. Tra le squadre che lottano per la salvezza è quella che ha fatto più punti nelle ultime giornate”.

Come mai a Genova ha rinunciato a Sulemana e Makoumbou? “Avevo anche altri elementi che avevo visto bene. Ho fatto scelte per centellinare gli sforzi. Non avrei voluto far giocare Nandez perché aveva la febbre. Ogni scelta è stata soppesata”.

Cosa significherà per lei la salvezza? “Che nei 5 campionati maggiori avrò fatto bene, che sono riuscito a portare tanta gente allo stadio. Di sicuro faccio i miei errori, spero di farne sempre meno”.

Come vede Lapadula? “Sta sempre meglio. Oggi ha fatto un ottimo allenamento. Più giocatori ho a disposizione, meno ho opportunità di sbagliare. quando non stanno bene si notano maggiormente le discrepanze”.

Domenica sarà difesa a 4? “Probabile. Ma anche quella a tre non è da scartare”.

Foto: sito Cagliari