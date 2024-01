Ranieri: “Il Frosinone ha meritato, complimenti a loro. Troppa differenza tra rendimento in casa e trasferta”

Claudio Ranieri, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Frosinone.

Queste le sue parole: “Inutile mettere delle scuse, il Frosinone ha meritato, ha spinto molto e io non avevo i giocatori per attaccare gli spazi. Senza Luvumbo e Oristanio abbiamo fatto il possibile ma ci siamo abbassati troppo, senza rallentare le loro azioni. Peccato, è stato un tempo per uno: nel primo hanno perso diversi palloni, nel secondo hanno cambiato e hanno messo un centrocampista davanti alla nostra difesa. Non avevamo la possibilità di creare problematiche, complimenti a loro”.

Due grandi portieri. “Turati ha fatto due miracoli… Complimenti a lui e Scuffet”.

Si aspettava di più dai tre centrocampisti? “Dopo glielo chiederò, avevamo detto che dovevano alzarsi per dare riferimento a Petagna. Ancor di più quando ho allargato Viola a destra per evitare a Brescianini gli uno-contro-uno. Petagna doveva tenere palla, ad aiutarlo dovevano essere i centrocampisti di corsa, non l’hanno fatto. Chiederò. Ma non credo sia un problema fisico, sono due cavallini, penso vedessero la sofferenza”.

Eravate avanti, avevate certe prospettive per il match. “Di certo non sono contento, avevo chiesto di non prendere gol. Usciamo con zero punti presi, sappiamo che dovremo lottare in ogni partita. Una vittoria non ci avrebbe montato la testa, una sconfitta non ci butta giù”.

Perché tanta differenza tra casa e trasferta? “Non lo so e infatti ho detto ai ragazzi che in casa nostra non sarebbe successo… La verità è questa. Magari si sentono supportati di più, oggi però i nostri tifosi sono stati magnifici”.

Foto: twitter Cagliari