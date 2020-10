Ranieri: “Il derby di Genova è una partita sacra, speriamo possano sorridere i tifosi della Samp”

A due giorni della gara contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha presentato il derby della Lanterna in programma domenica sera. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club: “Ogni derby fa storia a sé e azzera tutto. Non c’è chi sta più in alto in classifica o più in basso o chi sta in una categoria o chi sta in un’altra. Il bello del derby è che si azzera tutto, si va in campo, si lotta. Candreva? Si è rimesso e adesso deciderò se farlo giocare o se farlo ancora aspettare. Il Genoa è una squadra che ha delle idee, sa come deve giocare e dovremo stare molto attenti. In tanti anni di carriera ho partecipato a tantissimi derby, sia in Italia che all’estero. Il derby di Genova è qualcosa di sacro. C’è una pre-euforia perchè tutt’e due le tifoserie vogliono fare qualcosa di magico, grande e di bello come coreografia per la propria squadra. Per cui lo metto fra i primi derby a cui ho partecipato. Senza tifosi? Siamo in momento particolare, attaccati dal Covid per cui capisco il Governo che ci tenga a mantenere la nostra incolumità. Sono sicuro che tutti i tifosi saranno attaccata alla tv, sperando che quelli della Samp possano sorridere.”

Foto: sito Samp