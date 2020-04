Ranieri: “Il campionato ormai è falsato, ma se possibile sarà giusto completarlo”

Intervenuto in diretta a Radio Anch’io Lo Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha commentato la situazione in casa blucerchiata: “Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire per me sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male. L’importante è che ora stiano bene. Ripresa? Non so se è possibile o se non è possibile. Io dico che i medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se è il caso di far rinizare o meno. Dal momento che è una malattia che nessuno conosce e nessuno sa come va a finire, si potranno spingere al massimo questi ragazzi? E basterà poi un mese di preparazione per andare a giocare tre partite a settimana? Io non posso rispondere sì o no perché non sono un dottore. Però, facciamo cinque cambi a partita così cerchiamo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio. Perché sennò li portiamo allo stress massimo. Io credo che riprendere ormai possa stravolgere i risultati tecnici perché dopo un mese e più di inattività c’è chi partirà meglio o chi partirà peggio. Così si riparte tutti, per cui per me sarà sempre un campionato falsato perché non c’è stata la regolarità completa. Poi è giusto che si giochi il campionato per vincerlo, o la salvezza, sul campo. Su questo non ci piove.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UC Sampdoria