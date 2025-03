Ranieri: “In viola a vita. Ho un contratto fino al 2028, ma firmerei subito”

“Una gioia immensa”. Così Luca Ranieri descrive cosa si prova ad indossare al braccio la fascia da capitano della Fiorentina. “Me lo dicono tutti – ha esordito il calciatore durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport-. A volte esagero, con la fascia devo contenermi. Ma fa parte di me, do tutto, sento tanto la sfida così e cerco di caricare un gruppo fantastico con grandi uomini come Beltran, Mandragora, Gosens, de Gea per cui parla la carriera”.

Sul futuro: “Io ho il contratto fino al 2028 ma firmerei subito. In Viola a vita. Qui sto bene”.

Foto: Instagram Fiorentina