Ranieri: “Ho un altro anno di contratto. Se fossi furbo pretenderei il rinnovo”

Al termine della gara persa contro il Milan, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato del futuro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Dobbiamo sapere quello che c’è, io ho un altro anno di contratto e non devo per forza prolungare. Se fossi furbo pretenderei un altro anno… ma non è così. Il presidente Ferrero è il primo a soffrire per questo stagione e non vuole più soffrire. Il prossimo anno mi aspetto una Sampdoria giovane, con calciatori interessanti. Abbiamo parlato con Pecini e Osti e vediamo quello che si riesce a tirare fuori. So di non poter pretendere grandi campioni, ma questa rosa si può puntellare. Dobbiamo cercare elementi come Askildsen e qualcuno già formato che mi dia una mano”.

FOTO: Twitter Sampdoria