Ranieri: “Ho un altro anno di contratto. Il mio entusiasmo è maggiore rispetto a quello del primo giorno”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Fatemi godere questa serata, non mi stressate da adesso. Io metto Cagliari davanti a tutto e l’ultima emozione è sempre la più forte. Ho un altro anno di contratto. Il mio entusiasmo è maggiore rispetto a quello del primo giorno. Io ho la memoria corta, non sono ancora anziano, se ti ricordi 50 anni fa: sì mi ricordo perché gli anziani si ricordano le cose vecchie. Io non sono così, mi ricordo che abbiamo fatto benissimo l’anno scorso e anche quest’anno. È stata bellissima l’emozione a Bari ed è stata bellissima a Reggio Emilia. Trent’anni fa il Cagliari si salvò il 19 maggio a Bologna: l’Emilia porta bene. Voglio ringraziare la famiglia Cagliari: lo chef, i camerieri, tutti quelli che lavorano ad Assemini, tutti cercano di mettere allenatore e giocatori a proprio agio, questo è il gruppo di quello che si vede in campo. Avete detto che la squadra a Milano era stanca, no, hanno corso come i cavalli. La squadra aveva corso bene e mi dava fiducia. Ho detto ai ragazzi: ‘è come Bari’. Mi ricordo Gigi Riva, mi chiamò, e disse: digli ai ragazzi che non ci sono i tifosi ma un’isola dietro che li spingerà. E io ho ripetuto quelle parole. I ragazzi si sono impegnati, soprattutto quelli che hanno giocato poco”.

Quindi deve ancora pensarci? “Fatemi godere ancora”.

Qualche mese fa stava per andare via… “Avevo mollato! Ma non perché non credessi nei ragazzi. Io ho sempre detto: ‘come ti alleni giochi’ e pensavo che avessero bisogno di un altro allenatore, pensavo che avessero bisogno di un elettroshock. Normalmente quando un tecnico dice queste cose stanno tutti a testa bassa e nessuno dice niente. Invece loro mi hanno detto: ‘no no, non esiste che adesso se ne va, lei resta qui con me e lottiamo tutti insieme’. E io ho risposto: ‘fatemelo vedere’. E così hanno fatto”.