Ranieri: “Ho lavorato finora per le emozioni che il calcio può dare”

18/05/2025 | 23:59:33

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la vittoria contro il Milan, partendo dalle sensazioni provate nell’ultima partita della sua carriera all’Olimpico: “Ancora sto sotto l’effetto dell’adrenalina, magari in seguito queste immagini mi toccheranno ancora di più. Essere apprezzati dalla propria gente è sempre meraviglioso. Abbiamo iniziato in modo difficile, ma la squadra non si è mai disunita. Si sono compattati, hanno fatto squadra e reparto l’uno con l’altro. Ringrazio i miei giocatori, non è facile quando sembra che non vada bene niente. Contento per il presidente, per i tifosi e per tutti quanti”.

Sulla coreografia iniziale: “Guardavo l’arbitro e gli chiedevo di iniziare. Ho lavorato fino ad ora per le emozioni che il calcio ti può dare, quelle positive fanno più piacere”.

Sulla stagione: “Questi ragazzi mi hanno seguito dal primo giorno, alcuni mi conoscevano. Ho detto loro che da solo non ce la facevo, gli ho dato fiducia. Ho trovato il morale a terra, piano piano siamo usciti. A Napoli la prova c’è stata, a Londra col Tottenham abbiamo fatto una gran partita. Quando dai tutto, non posso che accettare il responso del campo. Piano piano ci siamo quadrati, riuscendo a inanellare quei 19 risultati utili che sono stati importanti”.

Sulla Champions: “Ho creduto soltanto nel lavoro e nella pulizia mentale, dopo una vittoria e dopo una sconfitta. Dobbiamo essere sempre pronti a come giocare e a come non far giocare l’avversario. Andremo a Torino per giocare la nostra partita, poi vedremo a fine campionato cosa siamo riusciti a fare”.

Foto: Instagram Roma