Ranieri: “Ho accettato la decisione di Vanoli sulla fascia da capitano, sono uno dei responsabili di questa stagione”

14/02/2026 | 18:25:38

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Como: “È stato un mese difficile, con parecchi alti e bassi. Non poter aiutare la squadra mi ha fatto male perché so che sono uno dei protagonisti e se siamo messi male è anche colpa mia. Ho cercato di dare il massimo anche non giocando e oggi sono davvero felice perché questa vittoria ci serviva per creare entusiasmo in vista delle prossime partite. Per tutti è stato un mese difficile perché andare al campo in questa situazione è complicato. Io ho accettato la scelta del mister di dare la fascia a David, io sono a disposizione e quando ho l’occasione cerco di dare il massimo”

Foto: Instagram Fiorentina