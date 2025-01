Ranieri: “Hermoso merita più spazio e per questo ha chiesto di partire. Obiettivo? Superare il turno”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Eintracht.

Queste le sue parole: “Ogni partita per noi è importante, per la crescita della squadra. Sono arrivato che avevano tutti paura di quello che potesse fare la Roma. Dobbiamo fare bene ogni gara, poi vediamo cosa riusciremo a fare”.

Domani solo 3 difensori centrali veri. Cosa è successo con Hermoso?

“Niente domande sul mercato, rispondo su Hermoso. Lui mi piace molto, io sono partito con determinati giocatori. Lui è arrivato con un buon stato di forma ma lui vuole giocare. Vuol più spazio. Capisco la sua scelta di andare via. Merita di giocare”.

Domani non ci sarà Rensch. L’arrivo dell’olandese può cambiare anche la posizione di Saelemaekers? “Certo. Con l’arrivo di Rensch posso variare molte cose come giocare anche a 4”.

Esiste un’alternativa a Paredes? Come vede Cristante?

“Tutte le voci che sento su Leandro le sento da voi. Se non vuole restare, come ho detto ad Hermoso, non trattengo nessuno. Cristante è un giocatore ritrovato, potrebbe sostituire lui. Certo non ha quella verticalità, ma altre doti. Sapevo ad Udine di pagare in qualità ma dovevepo fare assolutissimamente. Ero convito che i ragazzi che stanno giocando stavano facendo una grande partita”.

C’è qualcosa che si può migliorare in questa squadra?

“Certo, c’è sempre da migliorare. Quando giochi con grandi squadre che stanno andando bene devi cercare di creargli dei problemi, un super lavoro anche per arginarle. I ragazzi stanno migliorando, prima non giocavano come speravo. Ogni giorno vedo che la squadra migliora per migliorarsi e questo per un allenatore è la cosa più bella da vedere”.

