Ranieri: “Grosso? C’è entusiasmo, non vediamo l’ora di apprendere i suoi concetti”

15/07/2026 | 21:15:45

Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: “Sicuramente stiamo facendo dei grandi allenamenti ad una buona intensità, siamo felici di aver riniziato la stagione, siamo a disposizione del mister che è arrivato con tanta gioia con tanti concetti nuovi che non vediamo l’ora di apprendere, lo stiamo seguendo, siamo all’inizio ora è il momento di allenarsi forte. C’è un grande entusiasmo quello è sicuro e avere un mister con tanta esperienza difensiva è un punto a favore per noi difensori e sono sicuro che ci darà tantissime indicazioni giuste. Della stagione scorsa abbiamo imparato una grande lezione, abbiamo voltato pagina e siamo a disposizione del mister con tanta energia e tanta gioia per fare una grandissima stagione”.

foto sito fiorentina