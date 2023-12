Ranieri: “Gol di Goldaniga? Se con il braccio si può segnare allora è giusto annullarlo”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Verona.

Queste le sue parole: “Il gol annullato? L’immagine che abbiamo noi evidenzia che è il braccio in fuorigioco – ha dichiarato ai microfoni di Dazn -, se il braccio può far gol è giusto annullarlo, altrimenti no. Se sbaglio voglio capire. Il fermo immagine evidenzia che la posizione del braccio è sotto a quella consentita dal regolamento. E l’espulsione ha condizionato la partita”.

Foto: Instagram Cagliari