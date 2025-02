Ranieri: “Goglichidze? Non arriva”

“Mi hanno confermato che domani arriva il difensore georgiano Gogclichidze”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così risposto sul possibile trasferimento di Saba Goglichidze in maglia giallorossa: “Hanno confermato male. Non arriva”.

Foto: Instagram Roma