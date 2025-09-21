Ranieri: “Giusta la contestazione. Dobbiamo fare di più”
21/09/2025 | 21:29:38
Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Como.
Queste le sue parole: “La contestazione oggi è giusta perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo ma siamo la Fiorentina e iniziare con 2 punti non va bene. Io in primis devo migliorare, iniziando a pedalare di più prima che sia troppo tardi”.
Cosa serve adesso? “In allenamento lavoriamo bene, ma in campo dobbiamo dare di più. A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più perché la stagione non ci apsetta, dobbiamo ripartire già dal derby contro il Pisa”.
Come si è trovato con il nuovo modulo? “Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, ma nella ripresa siamo calati troppo. Abbiamo smesso di giocare e contro certi avversari diventa difficile”.
Foto: Instagram Fiorentina