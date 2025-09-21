Ranieri: “Giusta la contestazione. Dobbiamo fare di più”

21/09/2025 | 21:29:38

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Como.

Queste le sue parole: “La contestazione oggi è giusta perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo ma siamo la Fiorentina e iniziare con 2 punti non va bene. Io in primis devo migliorare, iniziando a pedalare di più prima che sia troppo tardi”.