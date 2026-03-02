Ranieri: “Giochiamo nel ricordo di Astori, era una persona fantastica. Il passaggio del turno in Conference ci ha dato forza”

02/03/2026 | 20:31:59

Luca Ranieri ha presentato a DAZN la partita contro l’Udinese ricordando Astori: “Oggi è molto importante nel ricordo di Davide che io ho conosciuto quando ero in Primavera. Era una persona fantastica che aiutava tutti. È stato un grande capitano. Il passaggio del turno in Conference ci da grande forza, non possiamo lasciare nulla indietro e lottare su tutti i fronti. Oggi sappiamo che è difficile e importante, ci siamo preparati, non vediamo l’ora che inizi”.

Foto: Instagram Fiorentina