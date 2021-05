Ranieri: “Futuro? Non ci sono novità, ma sono ottimista come sempre”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro l’Udinese:



Ancora una volta a fare la differenza è Quagliarella:

“Fabio è un ragazzo d’oro, abbiamo fatto tre partite, ha giocato contro lo Spezia, volevo metterlo in campo oggi al momento giusto perché non voglio disperdere la sua qualità per tutta la partita quando so che può fare bene per mezz’ora. Si allena tantissimo e con entusiasmo, sono felicissimo di averlo avuto come capitano qua”.

Novità sul futuro?

“Non ci sono novità, manca una settimana e vedremo cosa succederà. Ottimista? Lo sono sempre, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, poi i matrimoni si fanno in due”.