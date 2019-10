Ranieri frena la Roma: a Marassi è 0-0. Il Toro cade a Udine, Cagliari ok con super Nainggolan

Sono terminate le gare in programma alle 15 e valide per l’ottava giornata di Serie A. La Roma sbatte sulla Samp di Ranieri, all’esordio sulla panchina blucerchiata: a Marassi finisce 0-0, giallorossi che perdono per infortunio prima Cristante e poi Kalinic, nel finale espulso Kluivert per doppio giallo. Vince l’Udinese, che tra le mura amiche batte di misura il Torino grazie alla rete di Okaka. Prezioso successo anche per il Cagliari: un super gol di Nainggolan sblocca la gara contro la Spal, poi ci pensa Faragò a chiudere i giochi alla Sardegna Arena. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Sabato 19 ottobre

15:00 Lazio-Atalanta 3-3 (Immobile 2, Correa – Muriel 2, Gomez)

18:00 Napoli-Verona 2-0 (Milik 2)

20:45 Juventus-Bologna 2-1 (Ronaldo, Pjanic – Danilo)

Domenica 20 ottobre

12:30 Sassuolo-Inter 3-4 (Berardi, Djuricic, Boga – Lautaro 2, Lukaku 2)

15:00 Cagliari-Spal 2-0 (Nainggolan, Faragò)

15:00 Sampdoria-Roma 0-0

15:00 Udinese-Torino 1-0 (Okaka)

18:00 Parma-Genoa

20:45 Milan-Lecce

Lunedì 21 ottobre

20:45 Brescia-Fiorentina

CLASSIFICA: Juventus 22; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio 12; Fiorentina 11; Torino, Udinese 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 4.

Foto: Twitter ufficiale Roma