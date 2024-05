Ranieri: “Fa male prendere 5 gol, ma per noi era una partita jolly”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la sconfitta contro il Milan: “Fa male aver preso cinque gol, la squadra aveva fatto un buon primo tempo anche se esclusivamente difensivo, eravamo troppo timidi. Spingendo abbiamo riaperto la gara, ma il terzo gol ci ha impedito di lottare fino in fondo. Dopo con giocatori come Pulisic e Leao in contropiede ci hanno tagliato la difesa come il burro, mentre nel primo tempo non sono riusciti a fare quello che volevano fare”.

Poi ha proseguito: “Per noi era una partita jolly, era logico che il Milan avrebbe fatto una partita di sostanza. Alla squadra ho detto di non disperare, perché saranno le prossime due gare a determinare la salvezza. Quando ci siamo allungati ci hanno tagliato alle spalle, peccato ma ora bisogna ripulire la mente e pensare alla prossima”.

Foto: sito Cagliari