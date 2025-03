Ranieri: “Espulsione di Hummels? L’ho rivista, non c’erano tutti i parametri”

Dopo l’eliminazione in Europa League, l’allenatore della Roma Ranieri è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro il Cagliari, sarà l’ultimo impegno dei giallorossi prima della sosta per le nazionali. Ad aprire la conferenza è stato lo stesso tecnico che ha voluto esprimere la sua sull’espulsione di Hummels: “Prima di iniziare voglio aggiungere una cosa sull’espulsione di Hummels. Io ho visto l’immagine da un telefonino ma non tutta la dinamica dell’azione. Io credo che ci può stare l’espulsione, ma è un po’ forzata. Non ci sono tutti e 4 i parametri da definirla chiara occasione da gol. E’ stato severo la poteva dare come no. Una partita particolare come Bayer Monaco – Real dopo 10 minuti avrebbe dato giallo e nessuno avrebbe dato allo scandalo. Turpin e Letexier sono buoni arbitri. Non è andata per il verso giusto. Ma questo è il calcio. Di solito non faccio interviste post Coppa, ma Cagliari mi ha dato i natali come allenatore e quindi volevo stare qui”

Foto: Instagram Roma