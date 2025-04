Ranieri e rigore di Mandragora, la Fiorentina vince in Slovenia: 2-1 al Celje

La Fiorentina si prende l’andata dei quarti di finale: 2-1 al Celje. Dopo un primo momento in favore dei padroni di casa, la gara si sblocca al 27′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Palladino con una grande rete di Luca Ranieri. Il capitano viola è stato bravo e fortunato ad andarsene prima in slalom gigante e poi a battere il portiere di casa Ricardo Silva, tutt’altro che perfetto nel suo intervento. La palla gli passa tra le gambe, prima di insaccarsi in rete. Nella ripresa arriva anche il raddoppio dei viola. E fa tutto Mandragora che, prima, conquista il rigore e poi lo trasforma con estrema freddezza. Accorcia le distanze il Celje, che al 68′ segna l’1-2 contro la Fiorentina su calcio di rigore con Logan Delaurier-Chaubet, abile a spiazzare dal dischetto De Gea dopo il fallo di Pongracic nel cuore dell’area di rigore. All’ultimo istante della gara il Celje può pareggiare i conti, ma De Gea respinge e mette la parola fine all’incontro: la Fiorentina vince 2-1 in casa del Celje.

Foto: Instagram Fiorentina