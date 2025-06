Ranieri e il possibile doppio incarico tra Italia e Roma. I precedenti, da Ferguson a Oriali

09/06/2025 | 10:00:47

Restano fitti i dialoghi tra la Nazionale e Claudio Ranieri, individuato come il CT ideale dopo l’esonero di Spalletti. Nel caso arrivasse la fumata bianca, Ranieri si andrebbe a sdoppiare, vista la sua volontà di conservare il ruolo come consigliere dei Friedkin alla Roma. E non mancano i precedenti. Sir Alex Ferguson fu allenatore del Manchester United e ct della Scozia, Rinus Michels fece lo stesso con Barcellona e Olanda, mentre pensando all’Azzurro è recente ciò che ha fatto Gabriele Oriali per un periodo, dividendosi tra la Nazionale e l’Inter come team manager.

Foto: Instagram Roma