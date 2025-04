Ranieri: “È il mio ultimo derby. Sarò contento di vincere anche con un colpo di fortuna”

Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa il derby di domenica sera. “Sono tutti a disposizione. Mi aspetto una Lazio forte e viva. Ho visto la partita, con quel freddo e campo paghi perché non sei abituato. Io credo che la Lazio al ritorno ribalterà il risultato. Il recupero di Castellanos non modificherà le mie scelte, la Lazio gioca in modo corale e sappiamo ciò che ci aspetta. Dobbiamo vincere a ogni costo? Io metto sempre la squadra per vincere. Lotteremo per farlo così come abbiamo fatto contro la Juve. Faremo il massimo, mi piace lavorare e fare le cose sotto voce. Cristante è un centrocampista completo che può essere utile in interdizione, vedremo che gara faremo domenica. Pellegrini? Ve lo dico dopo, altrimenti lo mettete in formazione. Confermo che alla fine di questa stagione smetto, sarà il mio ultimo derby da allenatore. Non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions, ma Roma non è stata fatta in una notte, è una fantastica massima degli inglesi. Noi stiamo facendo il massimo per arrivarci, spetterà alla proprietà mettere nuovi mattoni per riuscire a tornarci. Gli ultimi acquisti? Sono giocatori da Roma, ma tutto è migliorabile. Spetterà al nuovo allenatore stabilire se faranno parte della squadra del futuro. Io ci conto. Domenica cercheremo di fare del nostro meglio. Se si riuscirà a vincere anche per un colpo di fortuna sarò contento”.

Foto: Instagram Roma