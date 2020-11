Ranieri: “E’ giusto che ci siano delle critiche quando non ci sono i risultati. Dobbiamo essere meno belli ma più pratici”

Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria in vista della gara di lunedì contro il Torino:

“Dimentichiamoci della Coppa Italia e adesso dobbiamo saper reagire contro un Torino, anche lui, alla ricerca dei punti. Conosciamo Giampaolo, ha bisogno di far memorizzare ai propri giocatori determinati movimenti che i miei, mi sembra dieci-dodici che hanno giocato con lui, conoscono perfettamente. Dobbiamo andar lì a far punti. Dobbiamo tornare ad essere meno belli ma più pratici.

Una volta che avranno memorizzato le geometrie di Giampaolo so che faranno molto bene. Fanno girare palla a uno o due tocchi e quando vai a pressare è molto difficile rubargli palla. Noi dovremo essere molto accorti e rapidi nel momento in cui rubiamo palla e giochiamo poi noi in verticale. Molti gol li hanno fatti in contropiede. Dobbiamo stare attenti alla loro verticalità, a come costruiscono e a come si lanciano nelle praterie avversarie. Non dobbiamo dare queste palle in profondità.

Le critiche? E’ giusto che ci siano perchè quando non ci sono i risultati bisogna sempre analizzare bene le cose. Noi lo abbiamo fatto, dico sempre che soltanto con il lavoro se ne viene fuori, come era l’anno scorso. Sul lavoro non posso dire nulla ai ragazzi perchè ne fanno tanto, bene, con passione e con ardore. Però dobbiamo ritrovare quella mentalità che ci ha permesso l’anno scorso di venire fuori dal guado”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria