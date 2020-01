Luca Ranieri aveva scelto l’Ascoli, come anticipato lo scorso 15 gennaio. Nelle scorse ore il via libera della Fiorentina per il trasferimento in prestito del difensore classe ’99. E lo stesso Ranieri è già arrivato a Roma nel ritiro dell’Ascoli, che si prepara alla partita di sabato in casa del Livorno. Un importante rinforzo per il club marchigiano.

Foto: Fiorentina Twitter