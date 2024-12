Ranieri: “Dybala? Voglio giocatori contenti, ma non ho percepito la volontà di andar via”

Anche Claudio Ranieri, allenatore della AS Roma, si è espresso ai microfoni di SportMediaset riguardante la situazione Paulo Dybala al Galatasaray. Queste le sue parole sulla questione: “Ognuno fa il suo gioco e il suo lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità e non vuole restare bisogna accettarlo. Voglio solo giocatori contenti di stare qua. Ma io non ho percepito queste volontà da parte del ragazzo”.

