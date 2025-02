Ranieri: “Dybala è un giocatore immenso. Paredes e Hummels? Sono importanti, vediamo se domani saranno titolari”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Claudio Ranieri alla vigilia del match contro il Porto in Europa League.

“Vogliamo cercare di tornare piano piano a quello che compete alla Roma. C’è autostima e determinazione, dobbiamo metterle in campo. Essere più tecnici dei portoghesi? Non ci credo molto. Hanno Samu che è molto tecnico e veloce, poi un ragazzo del 2007, Mora, che è un fenomeno, fa cambiare il passo della squadra.

Io Dybala lo stimavo da quando stava a Palermo, è un giocatore immenso. Gli ho dato fiducia e se la merita, è un giocatore di un’altra categoria, che adesso riesce a giocare sempre. Io gli dico di divertirsi, è importante il bambino che hanno dentro i giocatori, perché hanno sempre amato questo gioco che poi è diventato un mestiere. Quando è stanco lo cambio, ma quando glielo chiedo poi mi dice di no. La preparazione per queste partite è sempre molto particolare, poi torneremo alle 5 di mattina e andremo a giocare domenica a Parma. Credo che il recupero sia la cosa più importante. Hummels e Paredes sono importanti sempre, ma a Venezia ho preferito lasciarli sgomberi da ogni pensiero di calcio, perché da quando ci sono io hanno giocato tanto e si sono allenati poco, ma lo vedi quando sono stanchi e hanno bisogno di recuperare. Paredes e Hummels sull’aereo erano titolari, poi vediamo domani sul campo.”.

Foto: Instagram Roma