Ranieri: “Dovbyk, Dybala e Pellegrini verranno a Torino. Bravi a entrare in Europa”

23/05/2025 | 12:59:29

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha introdotto l’ultima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi sfidare il Torino: “Siamo entrati in Europa, non sappiamo in quale Europa, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli che abbiamo dato il massimo. Poi ci sono degli episodi che ti condannano o ti fanno sorridere e io sono soddisfatto, per cui dobbiamo dare tutto noi stessi”. Sugli acciaccati Dovbyk, Dybala e Pellegrini: “Credo che partiranno tutti, ancora non glielo ho chiesto, ma credo di sì. Dovbyk ha fatto allenamento sotto il controllo di dottori, fisioterapisti e preparatori. Credo che domani, se tutto andrà bene, me lo daranno disponibile per fare l’ultimo allenamento. L’allenamento è stato bello, concentrato come sempre, con grossa determinazione da parte dei ragazzi”. Sul nuovo allenatore: “Io non penso a come la piazza lo accoglierà, io penso che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti, questo è quello che io vorrei”.

Foto: Instagram Roma