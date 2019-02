Claudio Ranieri, fresco di esonero dal Fulham, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese. Ecco le sue parole: “Vorrei ringraziare il club, i giocatori e i fan per il supporto dato durante la mia permanenza. Ma sono chiaramente dispiaciuto per i recenti risultati e per non aver proseguito sulla buona strada imboccata al momento del mio arrivo”.

Foto: Twitter ufficiale Fulham