Ranieri: “Dobbiamo ripetere i 26 punti dell’andata”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa ha presentato così il match con il Bologna, in programma domenica alle ore 12.30 al “Dall’Ara“: “E’ stata la mia prima trasferta e sono tre partite che perdiamo sempre per 2-1. Dal 2003 che non si vince a Bologna, i numeri sono fatti per essere sfatati. Almeno un anno ci deve essere di break, speriamo sia l’anno giusto. Domenica dovremo stare molto attenti ai loro attaccanti. Loro cercano sempre l’uno contro uno, cercano il passaggio filtrante fra le linee e poi metterti in difficoltà con l’ultima linea difensiva. Noi dobbiamo essere abili a stare stretti e fare la nostra partita”.

Sulle condizioni della propria squadra: “Non possono avere tutto il campionato stando sempre in piena forma. E per forma si intende fisica e psichica. Poi ci sono anche quei momenti dove ti dice tutto bene e quei momenti dove non ti dice granché bene. So che se nelle prossime due partite vinciamo siamo perfettamente come nel girone di andata. Come obiettivo io dico sempre 40 punti, o 43 come vuole il presidente. Se ne abbiamo fatti 26 all’andata, lo dico e lo ripeto, ne dobbiamo fare 26 anche al ritorno. Questa è la motivazione che voglio dare alla squadra. Non fermarsi mai ma lottare sempre per quel qualcosa in più”.

Sull’astinenza di vittorie: “E’ vero però le prestazioni mi lasciano sufficientemente tranquillo perché io voglio il massimo e sempre di più. Ci siamo preparati bene, sappiamo quello che ci aspetta. Il Bologna è una squadra che là davanti ha dei giocatori che possono inventare. Hanno grandissimi giocatori, non hanno un centravanti vero, ruotano in molti e portano molti uomini in attacco. Per cui dobbiamo fare una partita fatta veramente bene“.

Foto: Twitter Sampdoria