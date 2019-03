Ranieri: “Dobbiamo giocare senza paura. Zaniolo e Kolarov? In dubbio. Su Dzeko-Schick…”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Spal, in programma sabato alle ore 18. Queste le sue parole: “La squadra ha risposto bene, ma non posso chiedere molto di più in questo momento. Erano abituati a giocare in un altro modo e non come io vorrei, ma vedo buona predisposizione a fare ciò che chiedo. Le condizioni di Kolarov e Zaniolo? Non si sono ancora allenati con me, quindi mi lasciano in dubbio. Schick e Dzeko insieme, in che sistema di gioco? Non è importante, conta l’equilibrio e che i giocatori si riconoscano nel ruolo in cui giocano. Fazio uno dei pezzi da novanta da recuperare? Lo è: ci sta che una parte di campionato possa avere un momento no, ma è un giocatore molto importante. E’ un difensore intelligente che sa leggere l’azione e sono certo che possa far bene con me. Dalla Roma si aspetta sempre tanto e si arriva dopo due sconfitte consecutive, è logico che non essendoci giocatori importanti in campo e mettendo insieme una squadra che non gioca insieme è logico che io debbo dire ‘giocate senza paura’, voglio una squadra libera di condizionamenti per questo motivo”, ha chiuso Ranieri.

Foto: Twitter ufficiale Roma