Ranieri: “Dispiace non aver potuto salutare i tifosi. Nel futuro una Nazionale”

Caudio Ranieri lascia la Sampdoria, congedandosi con un bel 3-0 contro il Parma.

Il tecnico ha così parlato a fine gara a Sky Sport: “Volevo che la squadra lottasse fino all’ultima partita. Non credo di aver mai rimproverato nessuno nella mia carriera. I ragazzi erano contenti stasera. Mi è dispiaciuto non aver potuto salutare i tifosi stasera, li saluto e abbraccio tutti adesso. Purtroppo non c’erano alternative al rinnovo. Per me era importante dare il massimo, volevo essere degno di questa squadra e società. E adesso? Vedremo, io ho ancora tanto voglia di lavorare”.

Sul futuro: “Ora mi rilasso, mi godo le vacanze, guardo gli Europei, magari le Olimpiadi starò in famiglia. Dal primo luglio penserò a cosa fare. Nel mio futuro ci sarà anche una Nazionale. Prima o poi tornerò ad allenarla”.

Foto: Sito Samp