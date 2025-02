Ranieri da Champions League: la Roma è tornata a sognare l’Europa

L’arrivo di Ranieri ha letteralmente dato nuova linfa alla Roma e questo è sotto gli occhi di tutti. Dopo una prima parte di stagione tra caos e rislutati a dir poco rivedibili, i giallorossi hanno intrapreso la giusta direzione grazie alla mano sapiente e alla capacità nella gestione del gruppo del tecnico italiano. Non a caso il club capitolino, nonostante la distanza sia ancora importante, ha ricominciato a sognare un posto in Europa da qui alla fine del campionato. La verità è che Claudio, da quando è tornato a vestire i colori giallorossi, è da Champions League. Sir Claudio e i suoi uomini, infatti, in campionato non escono da sconfitti da ben 9 giornate, nonostante abbiano incontrato squadre come Milan, Lazio, Bologna e Napoli.

FOTO: Instagram Roma