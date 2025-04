Ranieri: “Contiamo tantissimo su Dybala anche per il prossimo campionato”

Claudio Ranieri in conferenza stampa ha parlato della partita di domenica sera con la Juventus. Ecco cosa si aspetta: “La Juve ha cambiato filosofia di gioco, di allenatore, di tutto. Una Juve più determinata, che abbiamo visto anche con il Genoa. Una settimana di lavoro? Saranno più specifici in tutte le richieste di Tudor. Una sfida con due squadre che lottano per qualcosa di più. Non è facile nulla, ma ci sono le stesse possibilità. Io voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi. Possiamo vincere, pareggiare o perdere, ma i tifosi devono uscire e dire ‘almeno hanno lottato fino alla fine. Celik è recuperato, Rensch sta recuperando, ma non sarà in panchina. Non lo voglio rischiare. Gli altri stanno tutti bene”.

Su Hummels: “ Stava bene anche dopo Bilbao. E’ un campione non ha problemi sotto questo aspetto. Quando una squadra difende bene è perchè tutti lavorano per recuperare i palloni e giocarli. Grande lavoro di offesa e difesa”. Su Dybala: “L’infortunio non cambia le strategie future di una virgola così come le nostre impressioni, decisioni e volontà. Contiamo tantissimo su Dybala anche per il prossimo campionato, è un giocatore importante per noi”.

Foto: Instagram Roma