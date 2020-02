Ranieri: “Condannati dagli episodi, ma reagiremo. Il VAR? Bisogna accettarlo”

Claudio Ranieri, allenatore della Samp, è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Come si fa ad analizzare questi tre episodi? Ramirez era girato e ha colpito con la mano, Murru ha colpito di testa. Poi vanno a vedere l’episodio al VAR. Io la squadra l’ho vista bene. Anche sul finire del primo tempo ci sono state due palle gol che abbiamo fallito, noi cerchiamo di metterci tutta la nostra volontà. Io speravo di riaprire la partita, giocando in casa col pubblico che ci soffia dietro. Ora cancelliamo tutto e pensiamo alla prossima. Il mancato rigore per la Samp? Il quarto uomo ci ha detto che sarebbe stato rigore ma prima c’era un fuorigioco millimetrico. C’è il VAR e va accettato. E’ che gli episodi ci hanno condannato. Ci serve più determinazione, ma sicuramente reagiremo”, ha chiuso Ranieri.

Foto: Twitter ufficiale Samp