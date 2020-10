Ranieri: “Con la Salernitana spazio a chi ha giocato meno”

Domani inizierà il terzo turno di Coppa Italia che vedrà scendere in campo anche le prime squadre di Serie A. Alle 14.00 la Sampdoria ospiterà la Salernitana al Ferraris. Una partita tra due squadre che stanno bene, ognuna nella sua categoria.

Al sito ufficiale della Sampdoria, ha analizzato la gara il tecnico Claudio Ranieri, affermando come ci sarà un ampio turnover contro i campani.

Queste le sue parole: “Arriva la Salernitana, squadra che sta facendo molto bene ma io voglio dare una possibilità a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo e mi fanno avere dei dubbi, come giusto che sia, e cerco di mettere dentro sempre quelli che penso possano far bene. Però lascio in tribuna o in panchina giocatori validi e ho detto loro che me lo devono dimostrare adesso nella partita contro la Salernitana. Li faccio giocare perchè meritano e perchè voglio vedere se anche loro hanno capito come voglio che si giochi. E’ importante perchè potrei giocare normalmente con quelli che giocano sempre perché siamo ad inizio campionato, non possono essere stanchi, però voglio dare una chance a questi ragazzi perchè lo meritano. Io ci tengo ad andare avanti, l’ho vinta la Coppa Italia tantissimi anni fa. Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Io ci tengo e ci devono tenere anche i ragazzi. La Salernitana sta facendo bene in Serie B e dobbiamo fare attenzione, quindi non ci possiamo distrarre o sottovalutarli”.

Foto: Sito ufficiale Samp